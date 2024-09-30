ＫＯＡ [東証Ｐ] が9月30日大引け後(15:00)に業績修正を発表。25年3月期の連結経常利益を従来予想の44億円→10億円(前期は44.8億円)に77.3％下方修正し、減益率が1.9％減→77.7％減に拡大する見通しとなった。 なお、4-9月期(上期)の業績見通しは引き続き開示しなかった。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 2025年３月期通期の業績予想につきましては、自動車向け市場において米国・欧州のインフレ