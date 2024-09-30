自民党の石破新総裁は、幹事長に森山裕氏を充てるなど、党執行部の人事を決めました。また記者会見で、あす国会で総理に選出された場合、「来月27日に解散総選挙を行いたい」と明言しました。【写真を見る】【速報】自民・石破総裁「来月27日に解散総選挙」表明「全国選管の準備の観点から本日表明」自民党石破茂 総裁「新政権はできる限り早期に、国民の審判を受けることが重要であると考えており、諸条件が整えば、10月