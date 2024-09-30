自民党の派閥の政治資金パーティーをめぐる裏金事件の裁判で、東京地裁は、政治資金規正法違反の罪に問われた安倍派の会計責任者の男に禁錮3年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。【写真を見る】「政治資金規正法の目的をないがしろにする犯行」自民党・安倍派会計責任者に禁錮3年、執行猶予5年の有罪判決東京地裁自民党安倍派の会計責任者・松本淳一郎被告（77）は、派閥のパーティー券収入や議員へのキックバックなどの