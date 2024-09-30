東京ディズニーリゾート内の商業施設「イクスピアリ」内にある「カフェ・カイラ舞浜店」カフェ・カイラ舞浜店にて、ハワイ本店で地元の方に愛され続けてきた「本格的なハワイアンカレー」が発売されます☆ イクスピアリ カフェ・カイラ舞浜店「本格的なハワイアンカレー」  発売日：2024年10月1日(火)販売店舗：カフェ・カイラ舞浜店所在地：千葉県浦安市舞浜1-4 商業施設イクスピアリ2F（トレイダーズ・パッセージ