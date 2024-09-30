ワタナベエンターテインメントによるダンス＆ボーカルグループプロジェクト内育成グループ・DBSingが29日、東京・K Stage O！で初の単独公演を開催した。【ライブ写真】幻想的な照明の中で…パフォーマンスするDBSing同公演では、初の配信リリース曲「What Innovate」をはじめ、計10曲を披露。デビューに向けてまい進中の初々しくも熱い公演は、大盛況のうちに幕を閉じた。同グループは、3月23日に最終審査が行われた「男性