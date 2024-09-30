29日午後、ソウル江南（カンナム）区COEX前の特設ステージで開かれた「2024 江南フェスティバル永東大路K-POPコンサート」にApinkが登場した。本イベントはソウル市江南区が主催する全エリア無料のイベントで、Guckkasten、元ASTROのラキ、MAMAMOOのソラ、Apink、OH MY GIRL、ONEUS、イ・ムジン、ITZYなどが出演した。・K-POPコンサートにApink、OH MY GIRL、ITZYら8組が出演！「江南フェスティバル」9月26日より開催決…・Apink、