俳優の山田裕貴（34）らが所属するワタナベエンターテインメントによる、男性ダンス＆ボーカルグループ育成プロジェクト「D−BOYS SING project」内の13人組グループ「DBSing」が29日、東京・K−Stage O！で初の単独公演を行った。同公演では、初の配信リリース曲「What Innovate」や、ライブのために制作した新曲「Shine On You」など全10曲を披露。デビューへ向け、初々しくも熱い単独公演は大盛況のうちに幕を下ろした。12月26