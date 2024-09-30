マンチェスター・ユナイテッドに所属する25歳のMFは今季も怪我に泣かされているようだ。30日、マンチェスター・ユナイテッドはプレミアリーグ第6節、トッテナム・ホットスパーと対戦。試合はポルトガル代表MFブルーノ・フェルナンデスの退場もあり、3-0と大敗を喫した。そんな同試合で昨季に引き続きまたしても怪我を負ったのが25歳のMFメイソン・マウント。同選手は前半44分にイングランド代表MFコビー・メイヌーの負傷を受けて途