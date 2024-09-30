レブロン(REVLON)の2024年冬ベースメイクとして、フェイスパウダー「レブロン スキンライト プレスト パウダー N」の新色が登場。2024年10月24日(木)より数量限定発売される。レブロン人気フェイスパウダーに“ブルー”の限定色「レブロン スキンライト プレスト パウダー N」は、ひと塗りでふんわりと毛穴やくすみをカバーする人気フェイスパウダーだ。皮脂や汗によるべたつきを抑えて、サラサラ肌を長時間キープ。また美容成分配