ゴディバ(GODIVA)と、米津玄師がハチ名義で発表したボーカロイド楽曲「ドーナツホール」がコラボレーション。「ゴディバ×ハチ ドーナツホールコレクション」が、2024年10月1日(火)から12月31日(火)まで、ゴディバショップほかにて数量限定発売される。ゴディバ×ハチ(米津玄師)「ドーナツホール」がコラボレーション「ドーナツホール」は、ハチ名義の米津玄師が2013年に発表したボーカロイド楽曲だ。歌声はボーカロイドのグミ(GUM