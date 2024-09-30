新作アイスバー「あいすまんじゅう Dessert 和栗モンブラン」が、2024年10月21日(月)より発売される。「あいすまんじゅう」シリーズの新作は“モンブラン”丸永製菓のロングセラーアイスバー「あいすまんじゅう」から、食感と味わいで“モンブラン”を表現した新作「あいすまんじゅう Dessert 和栗モンブラン」が登場。ほくほくとした和栗アイスの中にやわらかな小豆あんを入れ、モンブランクリームのような濃厚な味わいに仕上げた