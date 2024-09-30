「ボクシング・ＰｒｉｍｅＶｉｄｅｏＢｏｘｉｎｇ１０」（１０月１４日、有明アリーナ）１位のペッチ・ソー・チットパッタナ（３０）＝タイ＝の挑戦を受けて２度目の防衛戦を行うＷＢＣ世界バンタム級王者の中谷潤人（２６）＝Ｍ・Ｔ＝と、１位のジョナサン・ゴンサレス（３３）＝プエルトリコ＝の挑戦を受けて初防衛戦を行うＷＢＯ世界フライ級王者のアンソニー・オラスクアガ（２５）＝米国＝が３０日、相模原市のＭ・