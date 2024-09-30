[ソウル ３０日 ロイター] - 韓国銀行（中央銀行）の李昌ヨン総裁は３０日、来週の利下げの可能性を質問された際、家計債務抑制を目指した最近の政府施策の影響について金融通貨委員会で話し合う必要があると述べた。記者団に対し「この件に関しては会合で話すのが適切だと思うので、きょうはコメントしない」と述べ、来月と再来月の連続利下げの可能性についてもコメントを避けた。内需を支えるための利下げに市場の期待が高