女優チョン・ソミンのユニークな魅力が盛り込まれた雑誌カットが公開された。【写真】チョン・へイン＆チョン・ソミン、雑誌カット公開ファッション誌『DAZED KOREA』は9月30日、チョン・ソミンが登場する10月号のカットを公開した。写真のなかのチョン・ソミンは、Netflixでも配信中のtvNドラマ『となりのMr.パーフェクト』で演じたぺ・ソンニュとはまた違う、シックで幻想的な雰囲気のなかで多彩な服装を自然に着こなし、目を引