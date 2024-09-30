Howard Schneider[ナッシュビル（米テネシー州） ３０日 ロイター] - 米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長は３０日、全米企業エコノミスト協会（ＮＡＢＥ）で講演する。今月の大幅利下げや今後予想される一連の利下げを左右する要因について見解を示すとみられている。これに先立ち、ＮＡＢＥは２９日、エコノミスト３２人を対象にした調査結果を発表。「今後１年間の米経済最大米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のパウエル議