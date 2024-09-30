村民運動会、ユニーク種目で大盛り上がり中国湖南省28日、桃江県高橋鎮中心学校で穀物運びリレーに参加した地元住民。（益陽＝新華社記者/陳思汗）【新華社益陽9月30日】中国湖南省益陽市桃江県で28日、村民運動会が開かれた。地元の人々が田んぼでの魚取りや綱引き、穀物運びリレーなどユニークな種目で競い合い、大いに盛り上がった。村民運動会、ユニーク種目で大盛り上がり中国湖南省28日、桃江県高橋鎮中心学校で穀物運