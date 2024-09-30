今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『【缶詰アレンジ投稿祭】コンビーフでタルタルステーキ作るよ！それとあともう一品……【WhiteCUL】』というAbaBabA＠ｾﾔﾅｰ狂さんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）WhiteCUL「タルタルステーキってあんまり一般的じゃない気がしてきた」﻿【缶詰アレンジ投稿祭】コンビーフでタルタルステーキ作るよ！それとあともう一品……【WhiteCUL】投稿者のAbaBabA＠ｾﾔﾅｰ