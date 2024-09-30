政治ジャーナリストの田崎史郎氏が30日、テレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。27日投開票の自民党総裁選の結果について言及した。過去最多9人が立候補する混戦で、1回目投票で過半数獲得の候補者が出ず、高市早苗経済安全保障担当相が1位、石破茂元幹事長が2位。両氏による決選投票で石破氏が勝利した。25日放送の「モーニングショー」で、田崎氏は「決選投票が石破氏、高市氏なら高市氏の可