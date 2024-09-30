不正に入手した他人の電子ポイントを利用して、飲み物を購入したとして、27歳の男が逮捕されました。警視庁によりますと、アルバイトの矢沢賢悟容疑者は、ことし7月、東京・練馬区のコンビニで不正に入手したNTTドコモのポイントサービス「dポイント」を利用して、野菜ジュースなど２個、388円相当を購入した窃盗の疑いがもたれています。矢沢容疑者は、アルバイト先のコンビニで、買い物客の女性が見せた「dポイント」の画面を小