アジア株上海株急騰、連休前に投資家殺到広州が1級都市で初めて住宅規制完全撤廃、予想上回るPMI 東京時間14:01現在 香港ハンセン指数 21378.26（+745.96+3.62%） 中国上海総合指数 3279.88（+191.20+6.18%） 台湾加権指数 22440.84（-381.95-1.67%） 韓国総合株価指数 2618.27（-31.51-1.19%） 豪ＡＳＸ２００指数 8268.10（+55.86+0.68%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 84856.44（-