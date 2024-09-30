日本時間午後９時に９月の独消費者物価指数速報値が発表される。大方の予想は前年比１．７％上昇となっており、前年比の伸びが前月の１．９％上昇から鈍化すると見込まれている。２７日に９月の仏消費者物価指数速報値や９月のスペイン消費者物価指数速報値が発表されており、予想を下回っていた。９月の独消費者物価指数速報値も同様の結果になれば、欧州中央銀行（ＥＣＢ）の１０月追加利下げの思惑が強まり、ユーロが売