東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【中国】 製造業PMI（9月）10:30 結果49.8 予想49.4前回49.1 非製造業PMI（9月）10:30 結果50.0 予想50.4前回50.3 財新製造業PMI（9月）10:45 結果49.3 予想50.5前回50.4 財新非製造業PMI 結果50.3 予想51.6前回51.6 ※要人発言やニュース 【日本】 自民党・石破新総裁が前週末の円急騰・株先物急落を受け火