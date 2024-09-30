日本サッカー協会(JFA)は30日、ドミニカ共和国で行われるU-17女子ワールドカップに臨むU-17日本女子代表(リトルなでしこ)メンバーを発表した。日本は前回大会ベスト8。2014年大会以来2回目の優勝を目指してグループリーグで10月17日にポーランド、20日にブラジル、23日にザンビアと対戦する。以下、ヤングなでしこメンバー▽監督白井貞義▽コーチ金野結子▽GKコーチ井嶋正樹▽フィジカルコーチ山田庸▽テクニカルスタッフ坂