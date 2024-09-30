福島印刷が堅調推移。前週末２７日の取引終了後に発表した２４年８月期の単体決算は売上高が前の期比６．４％減の６６億９８００万円、営業利益が同８２．９％減の１７００万円だった。大幅減益となったものの、営業赤字を計画していた会社予想から一転、黒字を確保した。２５年８月期は増益予想を示しており、買いを誘ったようだ。 ２５年８月期の売上高は前期比０．３％増の６７億１６００万円、営業利益は同６４．３％増