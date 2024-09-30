「阪神−ＤｅＮＡ」（３０日、甲子園球場）今季限りで現役を引退する阪神の秋山拓巳投手が１軍の練習に参加した。秋山が球場入りすると原口が拍手で出迎え。練習前には自身の登場曲が流れ、ビジョンには「虎一筋１５年間お疲れ様でした」というメッセージが映し出された。この日の試合前にはファイナルピッチ・セレモニーが予定されている。