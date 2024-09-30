台風17号（チェービー）は、小笠原諸島に最接近していて、その後10月1日にかけて関東などに影響するおそれがあります。一方、大型で非常に強い台風18号（クラトーン）は、10月3日には暴風域を伴って沖縄地方に接近する見込みです。 【画像でみる】台風の最新進路、1日～雨風シミュレーション 「台風17号」日本の東を北上 台風17号は、30日正午には、父島の西南西にあって、1時間におよそ15キロの