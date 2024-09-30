ヤクルトは３０日、嘉弥真新也投手、尾仲祐哉投手、三ツ俣大樹内野手、育成選手の近藤弘樹投手ら７選手に戦力外通告を行った。嘉弥真はソフトバンクから加入し、開幕は１軍スタート。だが、９試合の登板で防御率１４・５０と状態が上がらず、後半は２軍調整が続いていた。ソフトバンク時代は１７年から６年連続５０試合以上の登板。中継ぎ左腕として活躍した。三ツ俣はオリックス、中日を経て、２３年からヤクルトでプレー。