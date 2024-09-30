Isla Binnie[ニューヨーク ２６日 ロイター] - 人工知能（ＡＩ）ブームで大量の電力が必要になったのに伴い、大手機関投資家は米マイクロソフトやアルファベットに電力需要についての詳細な情報の開示を求めている。今後もこれらの企業をＥＳＧ（環境・社会・企業統治）ファンドに大きく組み入れ続けるべきかどうかを判断するためだ。こうした問題が話題に上り始めたのは最近だが、ロイターが取材した欧米のファンド業界幹部６