歌舞伎俳優の中村歌昇が３０日、東京・目黒区駒場の旧前田家本邸洋館で演出に初挑戦する舞台「まつとおね」（３月５〜２３日、石川・能登演劇堂）の記者発表会に女優の吉岡里帆、蓮佛美沙子らと出席した。令和６年能登半島地震復興祈念公演の２人芝居で、俳優の仲代達矢が監修、名誉館長を務める能登演劇堂で上演する。吉岡が前田利家の妻・まつ、蓮佛が豊臣秀吉の妻・おねを演じ、群雄割拠の戦国時代、政変に翻弄されながらも