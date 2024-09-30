女優の松本若菜（40）が主演のTBS系ドラマ「西園寺さんは家事をしない」は最終回を迎えたが、10月期のフジテレビ系ドラマ「わたしの宝物」でも主演を務めることが先ごろ発表された。【もっと読む】「西園寺さん」vs「スカイキャッスル」衣装対決は勝者明白 松本若菜の着こなしに共感が集まるワケ「西園寺さん――」は、コミックを実写化し、松本演じるバリキャリの主人公が、同じ職場に転職してきた、SixTONESの松村北斗（29）演