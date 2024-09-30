自民党は３０日午後、党本部で臨時総務会を開き、新執行部を発足させた。幹事長に森山裕総務会長（７９）、総務会長に鈴木俊一財務相（７１）、政調会長に小野寺五典・元防衛相（６４）、選挙対策委員長に小泉進次郎・元環境相（４３）、副総裁に菅義偉・前首相（７５）が就いた。石破茂新総裁は同日午後、１０月１５日公示、２７日投開票の日程で総選挙を行う考えを表明する。