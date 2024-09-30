JAPAN JAM、ROCK IN JAPAN FESTIVAL、COUNTDOWN JAPANを開催しているJフェスOFFICIAL公式が30日、X（旧ツイッター）を更新。25年からROCK IN JAPAN FESTIVALを千葉市蘇我スポーツ公園で、9月のシルバーウイークに開催することを発表した。公式アカウントでは「2025年から、ロック・イン・ジャパンは千葉市蘇我スポーツ公園で9月のシルバーウィークに開催します」と例年8月に開催している同イベントを、25年は蘇我スポーツ公園で9月