立憲民主党本部の看板＝東京・永田町立憲民主党が次期衆院選で、石破茂自民党総裁の選挙区となる鳥取1区に元アナウンサーで東京都職員の50代男性を擁立する方針を固めたことが分かった。関係者が30日、明らかにした。鳥取1区から旧民主党系が立候補するのは、自民党が下野した2009年衆院選以来となる。立民鳥取県連が近く党本部に公認申請する。鳥取1区では他に共産党が新人岡田正和氏（42）の擁立を決めている。石破氏は小