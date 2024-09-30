「長時間パソコン見るのも気持ち悪い」「重いもの持つの怖い」「立ちっぱなしつらい」など妊娠中に働くつらさを感じていたくら(@kuraasakura)さん。一方、同じ時期に妊娠していた同僚は「働いてた方が気が紛れる」と考えているようです。『誰も悪くない』第30話をごらんください。 ©kuraasakura ©kuraasakura ©kuraasakura ©kuraasakura ©kuraasakura 妊