【第62回 全日本模型ホビーショー】 10月12日、13日 開催予定 会場： 東京ビッグサイト南1、2ホール 東京都江東区有明3-11-1 コトブキヤは、10月12日、13日に東京ビッグサイトにて開催する「第62回 全日本模型ホビーショー」に出展する。あわせて9月30日、出展内容を公開した。なおプラモデルの最新情報は10月11日9時に