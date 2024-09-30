財新中国製造業ＰＭＩ、９月は４９・３シールドセグメント生産ラインで作業する、重慶市北碚区にある中鉄建重慶建築科技の従業員。（5月10日撮影、重慶＝新華社記者/王全超）【新華社北京9月30日】中国の経済ニュースメディア、財新伝媒が30日発表した9月の財新中国製造業購買担当者景気指数（PMI）は49.3と、前月より1.1ポイント低下し、好不況の節目となる50.0を割り込んだ。サブ指数を見ると、製造業の供給は微増し、需要は