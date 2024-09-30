日本スケート連盟は30日、フィギュアスケートの24―25年シーズン開幕に向けた会見を都内で開いた。男子の鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）、山本草太（中京大）、三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）、佐藤駿（エームサービス・明大）、友野一希（第一住建グループ）、女子の坂本花織（シスメックス）、千葉百音（木下アカデミー）、渡辺倫果（三和建装・法大）、吉田陽菜（木下アカデミー）、三原舞依（シスメックス