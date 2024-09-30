詐欺の罪などに問われる「頂き女子りりちゃん」の裁判で、名古屋高裁は一審より半年少ない懲役8年6か月と罰金の判決を言い渡しました。「頂き女子りりちゃん」こと渡邊真衣被告（26）は、マッチングアプリなどで知り合った男性3人から1億5500万円以上をだまし取った詐欺の罪などに問われ、今年4月、懲役9年と罰金800万円の一審判決を受けました。量刑を不服として弁護側が控訴した裁判で、渡邊被告は「被害者が頑張って稼いだお金