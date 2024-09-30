30日、都内で行われたFRISKの新CM「FRISK ジブン転換 付箋編」記者発表会に神木隆之介が登壇。爽やかな笑顔を浮かべ、衣装についても「爽快感があるような色をチョイスさせていただきました」と説明した。写真撮影では、子どものように無邪気に、大きくポップを振っていた神木隆之介、“戦友”が出来て大喜び「一生分の付箋を貼った」とCM撮影秘話も 会場に知り合いがいたのか、誰かに手を振って驚きの表情を浮かべる一幕もあった