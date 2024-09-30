俳優の吉岡里帆さんと蓮佛美沙子さんが、石川県の七尾市が主催する能登演劇堂舞台劇「まつとおね」の記者発表会見に登壇しました。本公演は、令和6年能登半島地震復興祈念公演として開催されます。【写真を見る】【能登半島地震】吉岡里帆さん・蓮佛美沙子さん「復興の狼煙を上げたい」能登演劇堂での舞台へ想い明かす吉岡さんは、“元日に大地震。21日に豪雨に見舞われたこと、本当に心が痛みました。豪雨の直前に能登を