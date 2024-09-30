サードウェーブは、プライベートブランド「ドスパラセレクト」の電源ユニット750Wをリニューアル。全国のコンピューターショップ「ドスパラ」各店舗、および「ドスパラ」通販サイトにて、2024年9月26日から販売する。「ドスパラセレクト 750W-GOLD-ATX31-BK」は14,980円、「ドスパラセレクト 750W-GOLD-ATX31-WH」は15,980円。リニューアルポイントは以下の通り。・GOLD ATX3.1規格を採用ATX 3.1は、既存のケーブルプラグに対し接