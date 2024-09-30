Giuseppe FonteMarta Di Donfrancesco[ローマ ２７日 ロイター] - イタリア経済財務省は２７日発表した中期予算計画で、公的債務の対国内総生産（ＧＤＰ）比率が低下するのは２０２７年以降になるとの見通しを示した。財政赤字は縮小傾向にあるが、大規模な住宅リフォーム促進策が債務の増大圧力になるとみられる。イタリアの債務ＧＤＰ比率はユーロ圏で２番目に大きく、市場が警戒している。同比率は昨年の１３４．８％から