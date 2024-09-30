【ソウル時事】韓国のソウル西部地裁は３０日までに、電動スクーターを飲酒運転した道路交通法違反の罪で、７人組音楽グループ「ＢＴＳ」メンバーのＳＵＧＡさん（３１）に罰金１５００万ウォン（約１６０万円）の略式命令を出した。韓国メディアが報じた。命令は２７日付。ＳＵＧＡさんは８月６日夜、飲酒後に電動スクーターを運転し帰宅途中に転倒。近くにいた警察官が発見し、飲酒運転が発覚した。ソウル西部地検が９月１０