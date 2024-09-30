ＪＲＡ創立７０周年記念式典が９月３０日、都内で行われ、中央競馬・馬事振興などの発展に貢献した功労者に対して、感謝状と記念品の贈呈が行われた。式典には２０２４年のＪＲＡ年間プロモーションキャラクターの佐々木蔵之介と見上愛がプレゼンターとして登場。武豊騎手（日本騎手クラブ会長）をはじめ、社台ファーム代表の吉田照哉氏（日本競走馬協会会長代行）、元騎手の岡部幸雄氏や日本馬主協会連合会会長の西川賢氏ら多