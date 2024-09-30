能登豪雨で家ごと川に流され、今も安否不明の中学3年生・喜三翼音さんを見つけようと、地元の漁師や海女が加わり、懸命な捜索が続いています。輪島市久手川町の塚田川では、今月21日の豪雨で住宅4棟が流されました。周辺では、これまでに男女3人の遺体が見つかっていますが、中学3年生の喜三翼音さん（14）がまだ見つかっていません。30日も、消防や警察など合わせておよそ300人態勢で捜索が行われていますが、29日からは地元の漁