東武鉄道ブースにお目見えした「スペーシア?」のプレミアムシート⽇本最⼤規模の観光・旅⾏⾒本市「ツーリズムEXPOジャパン2024」が2024年９⽉26⽇から４⽇間、東京都江東区の東京ビッグサイトで開かれ 4日間合計で18万2900人が来場した。出展者は、全国47都道府県を含む1384社・団体。主催は、日本観光振興協会（日観振）、日本旅行業協会（JATA）の業界２団体と、日本政府観光局（JNT