テクノロジーが発展する未来で、人間にしかできない仕事とは？（写真：zhengqiang / PIXTA）AIが台頭する新時代に、私たちはどのような考え方ややり方で自分を成長させればいいのでしょうか。不動産コンサルタントで、さくら事務所会長の長嶋修氏の新著『グレートリセット後の世界をどう生きるか: 激変する金融、不動産市場』では不動産や経済市場の未来のほか、個人のあり方の変化や新しいコミュニティの価値などについても論じて