ＱＰＳ研究所が急反落。前週末２７日取引終了後、２５年５月期単独業績予想の修正を発表した。売上高を据え置き、営業利益を１０００万円から２億９０００万円（前期比１５．０％減）へ上方修正した一方、最終損益は３億１０００万円の赤字から１６億２０００万円の赤字（前期４億２７００万円の赤字）へ大幅下方修正した。小型ＳＡＲ衛星「ＱＰＳ－ＳＡＲ」５号機の不具合に伴い減損損失を計上するため。この発表が売り材