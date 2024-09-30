書籍『花の編み込み手袋50 Knitting Pattern シェットランドウールで編む冬小物』が2024年10月にグラフィック社より発売される。 【写真】可愛らしい模様が盛りだくさん！『花の編み込み手袋50』を試し読み 本書は編めるデザインをレベル1から5までにわけ、レベル1の簡単なデザイン、レベル4～5は少し難しい図案で構成。初心者はもちろん、新しい模様を求める上級者の方でも楽しめる内容となっている。 手袋