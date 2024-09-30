Image: VILLAGE VANGUARD ONLINE STORE これはデザインの勝利？ノートPCや携帯ゲーム機やスマートフォンなど、あらゆるガジェットに搭載されているリチウムイオン電池。数年使うと熱を持ちやすくなり、膨らんで最悪の場合は煙が出て発火！ なんてことも有り得ます。皆が息を呑むガジェットポーチヴィレッジ・ヴァンガードの「リチウムイオン電池パック型ポーチ」は、その怖さを逆手に取った